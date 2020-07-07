После того, как пара бывших участников телестройки Анастасии Ивановой и Руслана Мацьолека распалась, парень заявил о желании воссоединиться со своей бывшей женой Викторией Цатурян, с которой он состоял в браке 3 года.



Цатурян призналась, что верит в то, что Мацьолек изменился и в будущем не будет ей больше изменять, и приняла экс-супруга обратно. Так, Руслан уже покинул Китай, в котором он строил свою модельную карьеру, ради возвращения к Вике. Ребята встретились в московском аэропорту, куда Цатурян приехала из Краснодара, и не смогли сдержать слез счастья.



Теперь у бывших супругов началась новая жизнь, ведь ребята серьезно вознамерились воссоздать семью. Видимо, они повторно сходят в ЗАГС и сыграют свадьбу. Также паре снова придется начать наращивать капитал с нуля – Вика потеряла все свои доходы и осталась в долгах, а Руслан тоже оказался на мели.