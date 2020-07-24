Совсем недавно влюблённые хотели подать заявление в ЗАГС. Сделать это у них не получилось из-за того, что в паспортах не стояли печати о прошедшем в ноябре разводе. Поэтому пока что Вика и Руслан должны повременить со своим вторым бракосочетанием.



Недавно воссоединившиеся влюблённые не могут дождаться вновь стать семьёй. Поэтому они решили устроить нежную фотосессию в образах жениха и невесты. На своей страничке в социальной сети Цатурян уже опубликовала первые кадры со съёмки.



Стоит напомнить, что пара совсем недавно решила снова сойтись и связать себя узами брака. Руслан признался, что даже в других отношениях вспоминал Викторию и очень скучал.



Сейчас воссоединившаяся пара счастлива, они проводят много времени вместе и призывают всех ценить семью. Ведь это самое важное в жизни, а большинство людей понимают, насколько это дорого, только когда теряют. К счастью, ребята успели признать свои ошибки и восстановить свои отношения.





