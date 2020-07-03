Более месяца тому назад распалась пара бывших участников телестройки Анастасии Ивановой и Руслана Мацьолека. Причиной разрыва стали многократные измены парня с другими девушками, в том числе, со своей бывшей женой Викторией Цатурян, в браке с которой он прожил три года.



Недавно же Вика опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте совместное фото с бывшим мужем, объявив об их воссоединении. Как оказалось, после разрыва с Настей Руслан, недолго думая, вернулся к экс-возлюбленной, объяснив, что хочет снова построить с ней семью.



Парня тут же стали обвинять в корыстных мотивах, ведь его бывшая жена имеет большие заработки благодаря своему популярному блогу в сети. Сама же Вика призналась, что у нее началась новая жизнь, ведь ей с Русланом снова придется начать наращивать капитал с нуля – девушка потеряла все свои доходы и осталась в долгах, но парня это не испугало.