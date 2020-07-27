Отношения с Москвой сложны по многим темам, но решение конфликтов в Сирии, Ливии и Украине без России невозможно, заявил в интервью газете Rheinische Post глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В настоящее время отношения сложны по многим темам. Но мы также знаем, что нам нужна Россия для решения таких конфликтов, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работать только с Россией, не вопреки России", — заявил министр.

Он также высоко оценил работу с российским коллегой Сергеем Лавровым, назвав его «очень опытным министром иностранных дел».

«На переговорах он (Лавров) очень последовательно представляет интересы Российской Федерации, но с ним всегда можно найти решение», — заявил Маас.