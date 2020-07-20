Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европе нужна Россия, с ней нужно общаться, но при этом следовать четким принципам.

«Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать четким принципам», — сказал в понедельник Маас на пресс-конференции в Таллине после встречи с главами МИД стран Балтии. Трансляция велась в Facebook эстонского МИД.

Министр подчеркнул важность единства Европейского союза и необходимость достижения согласованности внешней политики.

«Мы видим в Европейском союзе, как Китай и другие пытаются разделить европейские страны и взаимодействовать с каждой отдельно. Но мы хотели бы создать единый фронт», — подчеркнул Маас, добавив, что Германия, которая сейчас председательствует в ЕС, проведет конференцию министров иностранных дел ЕС по этой теме в конце августа.

«Мы обсудим, как укрепить внешнюю политику Европейского союза, чтобы стать равноправным партнером для Китая и Соединенных Штатов, а не мячом на игровом поле. Для нас важна общая внешняя политика ЕС», — отметил глава МИД.

В ходе встречи в Таллине главы МИД Германии, Эстонии, Латвии и Литвы обсудили вопросы председательства Германии в Совете ЕС, тематики Европейского союза, региональной и глобальной внешней политики и политики безопасности, в том числе Восточного партнерства, отношений с Россией и Китаем, диалога с Турцией, ситуацию в Сирии и Ливии.