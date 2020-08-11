Берлин призывает немедленно освободить мирных демонстрантов и журналистов в Белоруссии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Еще раз хочу четко подчеркнуть, что мы призываем, чтобы те кто мирным образом и пользуясь своими демократическими правами вышли на улицу, чтобы они были немедленно освобождены, поскольку демонстрантов арестовывали тоже. Это касается точно так же и журналистов, которые выполняют свою работу, и которым не давали этого делать. Они тоже должны быть немедленно освобождены. Свобода прессы — это элементарная составляющая либеральных демократий, какую мы имеем в Германии» , — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. В ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

«Коктейли Молотова» и первый погибший: ночь протестов в Минске 1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

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В силовиков полетели "коктейли Молотова".

10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

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Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko