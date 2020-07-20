Глава МИД ФРГ Хайко Маас на текущей неделе посетит Грецию и Великобританию, где проведет встречи с коллегами из этих стран, сообщил представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

По его словам, визит в Грецию состоится во вторник, где Маас встретится как с главой МИД страны, так и с премьер-министром и президентом. На повестке дня двусторонние отношения, отношения с Турцией и миграционная политика. Далее Маас отправится в Великобританию.

«Во время визита в Великобританию на повестке дня будет целый ряд двусторонних и международных вопросов, речь будет идти об отношениях с Китаем и Россией, а также тесном сотрудничестве в рамках НАТО и трансатлантических отношений. Также министры обменяются мнениями по важным региональным вопросам — Иран, СВПД, ближневосточный мирный процесс», — сообщил он на брифинге в понедельник.