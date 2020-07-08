Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что нарушителям оружейного эмбарго в отношении Ливии грозят адресные санкции.

«В то время как весь мир закрыл границы и был помещен в изоляцию, корабли, самолеты и грузовики с оружием и наемниками продолжали прибывать в ливийские города. Дамы и господа, пришло время остановить этот циничный абсурд», — сказал Маас на заседании СБ ООН.

По его словам, иностранное вмешательство является основным фактором конфликта в Ливии. «Этому должен быть положен конец. Это означает: никаких больше самолетов, никаких танков, никаких грузовиков или сухогрузов, полных оружия. Никакой больше лжи», — заявил Маас.

«Мы будем применять меры, имеющиеся у нас в распоряжении, включая адресные санкции, чтобы Ливия не была больше полем битвы в иностранной войне», — указал глава МИД ФРГ.

По его мнению, «закулисным договоренностям между иностранными игроками следует положить конец».

«Мы призываем стороны конфликта довести переговоры в рамках формата «5+5″ до успешного завершения без предусловий и без промедлений», — отметил он.

По его словам, первым важным шагом могло бы стать решение по демилитаризации в Сирте и Джуфре. «Мы призываем стороны в Ливии и всех вас объединиться вокруг этой идеи. Мы призываем секретариат (ООН — ред.) предоставить нам варианты того, как это может быть реализовано «на земле», — сказал Маас.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.