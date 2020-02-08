СПОРТ

Лыжня России: на старт по всей стране вышли десятки тысяч человек

20:51 08/02/2020

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Лыжня России – самые массовые спортивные старты в мире. Ежегодно в них принимают участие любители и профессионалы со всей страны. Как гонка прошла в этом году, расскажет корреспондент «МИР 24» Артем Бартков.

Лыжня России проводится уже в 38 раз, но впервые центральный старт проходит в Уфе. Интерес колоссальный, в биатлонном центре настоящий зимний праздник.

«Настроение отличное, кто просто лежит на диване сейчас и смотрит меня, тот многое потерял», – считает бронзовый призер олимпийских игр по биатлону Павел Муслимов. Лежать на диване в субботу не стали как минимум пять тысяч уфимцев. Бегут целыми семьями. На лыжне дети, для многих из которых, эта первый старт в жизни, ну и конечно их бабушки и дедушки – они в этой гонке участвуют десятилетиями. Ограничений нет никаких, вместе со всеми бегут и звезды спорта. Правда, многие из них приходят сюда исключительно за атмосферой, например, трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов. Говорит, что за 25 лет уже набегался.

«Буду болеть и смотреть за теми людьми, которые получат массу впечатлений и удовольствий», – сказал Чудов. Многие участники с Чудовым не согласятся. В Уфе морозно, температура опускалась до минус 16 градусов. Бежать в такую погоду даже самую маленькую дистанцию – две тысячи двадцать метров – некоторым крайне некомфортно. Чего уж говорить о 10 километрах.

Впрочем, во многих уголках России таким морозам были бы только рады. Зима в этом году снегом не балует. Из-за его отсутствия гонку перенесли сразу в 31 регионе страны. Даже несмотря на это, по всей России на лыжню вышли десятки тысяч человек.





Артем Бартков