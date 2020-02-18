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Участники смогли не только показать свои физические возможности, но и проявить себя с творческой стороны

В воскресенье, 16 февраля, натрассе ОУСЦ «Планерная» состоялся большой спортивный праздник – благотворительная Лыжня 6250. Организатором мероприятия выступает, по традиции,благотворительный фонд «Линия жизни».

Уже в шестой раз БлаготворительнаяЛыжня 6250 собрала сотни участников. Это прекрасная возможность для всех, ктоувлечен здоровым образом жизни, проявить себя и помочь тяжелобольнымдетям – подопечным фонда.

Открыла спортивный праздник,проведя разминку, амбассадор фонда – спортсменка Ольга Зайцева, российскаябиатлонистка, двухкратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006-го и 2010 г.),трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России. Затем главныйсудья Лыжни 6250 рассказал участникам о дистанциях.

В этот раз лыжники могливыбрать три дистанции: 3125, 6250 и 12500 метров. Преодолеть маршрутможно было как классическим, так иконьковым (свободным) ходом. Ведущим праздника выступил Сергей Федянин. Хронометраж обеспечил партнер мероприятия,главный агрегатор российских беговых событий RussiaRunning.

Участники лыжного забега смогли не только показать своифизические возможности, но и проявить себя с творческой стороны. Самойкреативной командой участников Лыжни была признана команда сотрудников детскогосада №5 города Химки: воспитатели вышли на старт в образах Белоснежки и семигномов. Лыжница в костюме Бабы Яги получила специальный приз – за самыйкреативный костюм. Самой многочисленной оказалась команда компании HYUNDAI.

Горячий обед, который ждаллыжников на финише, – чай и гречневую кашу – организовал давний партнерфонда компания «Пища жизни». Компании X5 Retail Groupи «Водовоз»предоставили продукты питания.

Победители получили памятныекубки и призы от партнеров фонда. Среди них – компания «Ростелеком»,группа компаний ADMOS,детский лагерь «Поленово» и кафе «Сценарио» на Тверской. Информационныепартнеры: информационноеагентство Infox.ru, онлайн-издание об образовании ивоспитании детей «Мел», развлекательныйжурнал Time Out,интернет-газета «Yтро.ру» журнал Melon Rich.

Все собранные в рамках спортивного праздника средстванаправлены в фонд «Линия жизни» на лечение тяжелобольных подопечных фонда – этотрехлетний Дмитрий Павелькин из Подмосковья и двухлетняя Александра Дорожкинаиз Егорьевска.