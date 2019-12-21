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Лыжница Демидова выиграла этап Кубка мира по фристайлу

11:47 21/12/2019

Российская лыжница Валерия Демидова одержала победу на соревнованиях по фристайлу на хаф-пайпе на этапе Кубка мира в Китае, сообщает РИА «Новости».

Соревнования прошли в китайском горнолыжном курорте «Сикрет Гарден». Демидова заработала 92,50 баллов своим выступлением. Второе место заняла Рейчел Каркер из Канады (88,75 баллов), третье – Ли Фанхуэй из Китая (86,50 баллов).

Медаль 19-летней россиянки стало первой золотой наградой для России в этой дисциплине. Для Демидовой это третья награда в карьере на этапах Кубка мира. Ранее россиянка завоевывала бронзу на этом же этапе в 2017 году, а также становилась третьей в сентябре на этапе в новозеландской Кардроне.

У мужчин в данной дисциплине в Китае первенствовал канадец Ноа Боуман (91,50), второе и третье места заняли представители США Аарон Бланк (90,75) и Лиман Керриер (89,75) соответственно. Лучший из россиян Роман Егоров занял 19-е место (63 балла).



