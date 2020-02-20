СПОРТ

Лыжник Большунов одержал победу в масс-старте в рамках «Скитура»

17:17 20/02/2020

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте, состоявшемся в норвежском Мерокере. Соревнования проходили в рамках многодневной гонки «Ски Тур», передает ТАСС.

Благодаря своим результатам спортсмен лидирует в общем зачете турнира. При этом дистанцию гонки для участников пришлось сократить в связи с неблагоприятной погодной обстановкой (с 38 км до 34). Уже 22 февраля состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. В воскресенье лыжная многодневка закончится, затем начнутся преследования у мужчин и женщин.

Большунов три раза становился серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр. На счету лыжника четыре серебряные медали чемпионата мира. Спортсмену 23 года, в его активе 14 побед в личных гонках. В январе лыжник выиграл гонку преследования на этапе КМ в Чехии.



