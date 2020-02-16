СПОРТ

Лыжная акробатика: в Москве прошел этап Кубка мира по фристайлу

14:22 16/02/2020

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В Москве прошел этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика», сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Юлия Андреева. В российской столице собрались более 70 лучших спортсменов из Беларуси, Казахстана, Канады, США и других стран. «Болеем за всех, но в особенности на наши»

«Они все крутые, главное, чтобы чистенько прыгал»

«Конечно болеем за наших, за Павла Кротова»

«Мы пришли познакомиться, что такое фристайл, ощутить эту атмосферу, подышать свежим воздухом и поболеть за наших» Среди мужчин фавориты россияне Павел Кротов, Илья и Максим Буровы. Среди женщин – россиянка Софья Алексеева и белоруски Александра Романовская и Анна Гуськова. А вот 21-летняя россиянка Любовь Никитина в этот раз недовольна своим результатом.

«Сегодня я первый раз выступала на Кубке мира с тройными прыжками, и сегодня не очень удачное приземление было, поэтому я только 7-е место заняла и не прошла в суперфинал. Надо делать выводы и работать дальше», – говорит Никитина.

Подготовить лыжную трассу оказалось непростой задачей. Снег в Москве теперь на вес золота. Достигнув рампы, лыжники должны успеть выполнить сумасшедшие фигуры в воздухе и успешно приземлиться, желательно на ноги – завершающая часть прыжка составляет примерно 30% от общей оценки.

Скорость толчка при тройном сальто бешеная – 70 км/час. Успех прыжка зависит не только от мастерства лыжника. На результат влияет состояние снега, и даже ветер. А у каждого спортсмена в запасе только одна попытка.

По результатам соревнований россиянин Павел Кротов стал лучшим среди мужчин. Среди женщин победу праздновала Анна Гуськова из Беларуси.





Юлия Андреева