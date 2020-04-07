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Представители общественных организаций Курганской области направили письмо президенту страны Владимиру Путину и отметили, что, если сейчас не помочь бизнесу, то лишившиеся работы люди могут пойти воровать. Об этом сообщает URA.RU.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. В марте Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией продлил нерабочий режим в стране до 30 апреля, допустив при этом, что тот может быть сокращен.

«Люди звонят и жалуются. У большей части населения нет накоплений. Многие в связи с карантином остались без заработка — некоторые юристы, парикмахеры, фотографы, разнорабочие и самозанятые», — рассказал изданию правозащитник Александр Андрюков.

Он также подчеркнул, что, оставшись без заработка, жители региона в отчаянии могут решиться на преступления.

«Семью надо будет кормить, поэтому не исключаю, что люди пойдут воровать и грабить», — заявил Андрюков.

В обращении к главе государства, подписанном Александром Андрюковым, а также руководителями общественных организаций «Линия защиты», «Правозащитный центр „Свобода“ и „Закон и порядок“, отмечается, что бизнес не выдержит нагрузки при необходимости платить сотрудникам зарплату в полном объеме.

Общественники призвали федеральный центр поддержать предпринимателей, освободив их от налогов и арендной платы на время простоя, предоставив кредитные каникулы, а также попросили „предусмотреть адресную поддержку самозанятым“.

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