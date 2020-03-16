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Потребительская паника, из-за коронавируса охватившая множество стран, понемногу добралась и до России. Торговые сети в последнее время говорят о покупательском буме: люди массово скупают туалетную бумагу, гречневую крупу и рис. Продукты и товары, которые могут храниться месяцами, обретают особую популярность. Министерство промышленности и торговли уже поспешило успокоить людей — пустые полки в магазинах совсем не означают дефицит товаров. По всей стране сейчас создают товарные запасы, а сотрудники магазинов просто не успевают выкладывать товары на полки. Однако панику в социальных сетях не так-то просто остановить. Ведущий научный сотрудник института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН Светлана Мищук рассказала «ФедералПресс», почему многие россияне начинают паниковать, есть ли для этого серьезные основания:

«Люди начинают паниковать из-за недостатка информации — когда данных не хватает, россияне начинают что-то придумывать. Они просто делают выводы, глядя по сторонам. Мы знаем, что в других странах возникала ситуация с дефицитом товаров, и многие думают, что у нас будет то же самое. Даже если пока предпосылок для этого нет.

Кроме того, наши соотечественники часто не доверяют официальным заявлениям властей. Опыт, полученный людьми в девяностых, подсказывает, что реальность может отличаться от того, о чем говорят действующие власти. Так что когда чиновники говорят, что все хорошо, многие на всякий случай готовятся к худшему.

Я хочу отметить, что многие официальные СМИ действительно не дают полной картины происходящего. Например, в Сети я встречала упреки в адрес россиян, будто они плохо о себе заботятся и не покупают маски. А вы попробуйте их найти! Сейчас в некоторых интернет-магазинах с доставкой одна маска стоит 90 рублей. А ведь ее хватает всего на два часа. Само собой, многие начинают думать, что условия для защиты населения не созданы. На основе этого люди делают свои выводы и идут покупать запасы гречки.

Люди находятся в информационном вакууме, который вызывает истерию. А ведь панику можно и нужно предотвратить. Эта эпидемия и так наносит ущерб экономике, а что будет, если россияне начнут по-настоящему паниковать?

На мой взгляд, ожидание какой-то катастрофы иррационально. Однако успокоить людей можно только убрав этот вакуум информации. У нас эту проблему пока не решают».

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