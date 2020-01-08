Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране. При крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» погибли все 176 человек, в том числе украинский экипаж из девяти человек. Большинство пассажиров — иранцы. Россиян среди находившихся на борту людей нет, сообщает РИА «Новости».

Спасатели нашли черные ящики разбившегося украинского Boeing. Причиной крушения стал пожар в двигателе, сообщили власти. Авиакомпания МАУ опубликовала список погибших в результате авиакатастрофы украинцев.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, двое оказались везунчиками, не сев на роковой рейс.

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