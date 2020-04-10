Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет, сообщили в пятницу, 10 апреля, в оперативном штабе по контролю ситуации с распространением инфекции.

За минувшие сутки в Москве выявили 1 124 новых случаев.

«43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 3,5% из них — старше 80 лет», — говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, известно, что 5,5% заболевших — дети.

Ранее 10 апреля оперштаб привел данные о том, что в Москве за сутки скончались 12 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Среди умерших — люди от 33 до 87 лет.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 50 при общем числе заразившихся 7 822.

28 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила, что коронавирус опасен для людей всех возрастов, а не только для пожилых.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

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