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Около 39,5 процента новых пациентов с коронавирусом в Москве оказались людьми в возрасте от 46 до 65 лет. Об этом сообщает оперативного штаба.

На прошлой неделе зараженных из этой возрастной группы было не больше 37,5 процента в ежедневном приросте (чаще 34-35 процентов).

По подсчетам врачей, 41 процент новых зараженных — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 5,5 процента — дети. Около девяти процентов новых пациентов — люди от 66 до 80 лет, пять процентов — старше 80 лет.

За все время в городе выявили 45 351 зараженного, 3524 из них выздоровели, 435 умерли. Прирост за последние сутки составил 2871 человека.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около 80 процентов всех заразившихся коронавирусом в стране — люди младше 60 лет, пять процентов — дети. Только 15 процентов зараженных старше 60 лет.

Рамблер

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