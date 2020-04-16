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Чтобы избежать заражения необходимо соблюдать гигиенические меры защиты и принимать поливитамины.

Вирус COVID-19 не опасен человеку, если у соседа по квартире или у кого-то из жильцов он был диагностирован, рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев «Звезде».

По его словам, в отличие от вируса оспы, коронавирус не может через вентиляцию проникнуть в помещение, однако дома следует также соблюдать простые меры безопасности.

«Обязательно обрабатывайте дверную ручку входной двери снаружи и изнутри. После возвращения домой не стоит ходить в уличной одежде по квартире, а также для нее необходимо выделить отдельное место в шкафу», — сказал Зайцев.

Он подчеркнул, что для человека опасен только прямой контакт с инфицированным, а если кто-то чихнул в подъезде, то бояться не стоит. В период пандемии стоит строго придерживаться режима самоизоляции и без лишней необходимости не нужно выходить из дома.

«Самоизоляция — это то, что сдержит распространение коронавирусной инфекции. Социальная активность, социальная позиция должны быть очень высокой. Мы должны понимать, что сейчас находимся в состоянии эпидемии, когда любой прохожий может нас заразить», — сказал Зайцев.

Помимо этого врач посоветовал принимать поливитамины и противовирусные препараты.

Ранее Зайцев рассказал, как необходимо действовать, если на тебя чихнули на улице.

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