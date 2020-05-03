СПОРТ

Любители спорта в Беларуси не прерывают тренировки и занимаются фитнесом дома

10:41 03/05/2020

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Коронавирус меняет привычный образ жизни белорусских любителей спорта. Фитнес-центры в стране опустели. Какой выход из ситуации придумали работники тренажерных залов и где теперь тренируются любители физкультуры, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Вместо фитнес-клуба собственный подъезд. Жительница Минска Анна Цагельник выполняет рекомендации врачей: остается дома. Но о ежедневных пробежках не забывает.

«Мы поднимались вверх 10 раз и 10 раз спускались. По часам нам насчитали 2 км. Около 40 минут мы бегали. Тихонечко. Потому что сильно быстро не побегаешь, чтобы не создавать шума в подъезде и не мешать людям», – сказала Анна Цагельник.

Анна – участница многих международных марафонов. Когда границы закрылись, девушка вместе с другом нашли выход из ситуации. Придумали свой «европейский» маршрут. Пункты назначения: «Рига»-«Киев»-«Амстердам»-«Москва». Это названия кинотеатров и торговых центров Минска.

Многие любители спорта теперь тренируются самостоятельно. Этот тренажерный зал пустует. Его рентабельность упала более чем на 75 процентов. Но владелец быстро подстроился под нынешние условия – предлагает новые услуги.

«Пришла идея сдавать оборудование людям. Очень хорошо пользуются спросом кардиотренажеры, какие-то небольшие снаряды, гантели, гири, штанги. То, что удобно хранить дома», – отметил владелец тренажерного зала Евгений Милявичус. Но многим нужны не тренажеры, а профессиональная помощь тренера. Фитнес-инструктор Ирина решила: пока в зале никого, нужно выходить за его пределы. Идею тренировок на свежем воздухе поддержали многие клиенты.

«Тренировки на улице с собственным весом тела и больше на поддержание тонуса мышц, для сохранения активности», – сказала инструктор по фитнесу Ирина Дымонт.

Большую популярность сейчас набирают и онлайн-тренировки. Когда пандемия отступит, это поможет выйти из дома в хорошей форме.





Полина Срибненко