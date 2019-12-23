Любимые серьги Людмилы Зыкиной с сапфирами в 17 карат продали на аукционе в Москве за 2,3 млн рублей, сообщают «Известия». Их стоимость увеличилась во время торгов более чем вдвое. На старте украшения оценивались в 1 млн рублей.

Эти серьги народная артистка Росси называла «мои серьги». Сапфиры темно-синего цвета на них овиваются россыпью бриллиантов старинной огранки «кабошон». Все камни ювелирного изделия — натуральные. Именно в этих серьгах звезда СССР запечатлена на большинстве фотографий, сделанных на концертах и других выступлениях. И даже на большинстве обложек пластинок Зыкина сфотографирована в них.

View this post on Instagram И вместо взгляда,я вижу облака…❤️💔 #людмилазыкина A post shared by Lyudmila Zykina_1929 (@lydmila_zykina_1929) on Jun 10, 2018 at 1:54am PDT

Кроме серег, на аукционе продали колье за 1,2 млн рублей 1970 года, выполненное из золота и 127 бриллиантов. Своим близким звезда рассказывала, что это украшение ей некогда подарил Гейдар Алиев.

Всего на торгах распродали 63 предмета Зыкиной, включая бусы, сделанные ею самой из бисера, ее пластинки и вещи. Часть вырученных средств пойдет на увековечивание памяти народной артистки.

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