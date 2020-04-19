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Лысая кошка рассорила Франческо Тотти с женой

04:48 19/04/2020

Бывший капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти признался, что серьезно поссорился с женой из-за кошки. Дело чуть не дошло до развода, пишет издание Football Italia.

Тотти рассказал, что супруга уговаривала его завести домашнее животное, а он был против такого пополнения в семье. Но избранница спортсмена все же решила сделать по-своему, и принесла в дом кошку.

Как у Петросяна Самые громкие разводы российских знаменитостейПо словам футболиста, он был в ярости. Его жена купила кошку бесшерстной породы и нарекла ее Донна Паола. Питомица хотела спать в кровати в ногах хозяев. Тотти отметил, что это очень ласковая кошка, но он был категорически против ее наличия в доме. «Мы чуть не развелись из-за этого», – вспоминает он.

Бывший капитан «Ромы» признался, что несколько дней не разговаривал с женой, но впоследствии тоже проникся любовью к лысой кошке. К счастью, брак Франческо Тотти с итальянской моделью и телеведущей Илари Блази не распался. Пара жената с 2005 года, в их семье растут трое детей.

В начале апреля кошка стала причиной аварии на дороге с участием машины ГИБДД. Автоинспектор, чтобы не задавить животное, совершил опасный маневр, и автомобиль перевернулся.



