В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, всё чаще наблюдаются попытки украинских официальных лиц нагнетать военную истерию. Так, на фоне фактически стартовавшей кампании подготовки к запланированным на осень местным выборам вновь эксплуатируется заезженный миф о «внешней угрозе».

«Второго июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные «все больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности». С такими же ремарками выступил 5 июля и главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса», — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.