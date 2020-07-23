Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг назвал недопустимым нападение американской полиции на съемочную группу Первого канала в Портленде и призвал Вашингтон обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с международными обязательствами.

Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».

«Считаем недопустимым намеренные агрессивные действия американских правоохранительных структур против представителей печати. Требуем от американских властей обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ», — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, в условиях текущего кризиса в организации, когда пост представителя по вопросам свободы СМИ остается вакантным, на государствах-участниках лежит особая ответственность за обеспечение прав репортеров.

«В этой связи хотелось бы напомнить американским коллегам о важных посылах, заложенных в решении Миланского СМИД ОБСЕ по безопасности журналистов, и призвать их со всей серьезностью и ответственностью отнестись к обеспечению благоприятных условий для профессиональной деятельности представителей медиа и мерам по их защите», — заключил постпред.