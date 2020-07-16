Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Спецмониторинговую миссию ОБСЕ (СММ) на Украине, a также государства-члены и профильные институты обратить внимание на доклад МИД РФ о систематическом нарушении прав человека на Украине.

Выступая на постсовете ОБСЕ в четверг, Лукашевич вновь призвал СММ активизировать работу на всей территории Украины, не ограничиваясь только Донбассом, «особенно в свете задачи ее мандата осуществлять мониторинг и поддержку защиты прав и свобод человека, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам».

«Призываем СММ, а также государства-участники и профильные институты ОБСЕ обратить внимание на опубликованный недавно доклад МИД России о ситуации с правами человека на Украине, нарушения которых, к сожалению, давно носят системный характер», — заявил дипломат.