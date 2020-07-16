Киев в контактной группе по урегулированию в Донбассе лишь симулирует ведение переговоров, а на деле продолжает дальше саботировать минские договоренности, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Лукашевича, такое решение Верховной Рады – явная попытка украинского парламента нахраписто переписать «Комплекс мер». «Ждем принципиальных оценок от госпожи Хайди Грау (представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе — ред.), а также наших «нормандских» партнеров (ФРГ, Франция, Украина — ред.), взявших на себя роль гарантов минских соглашений. Справедливо возникает вопрос – означают ли действия украинской стороны, что в Киеве всё же решили окончательно поставить крест на «Комплексе мер» и вообще отказаться от его выполнения?» — сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

«В таких условиях совершенно очевидно, что иллюзорная активность Киева в контактной группе служит лишь целям симуляции переговоров, а на деле – их максимальному затягиванию. Похоже, дальнейший саботаж минских соглашений, на который покровители Украины дали Киеву карт-бланш, полностью вписывается в планы и нынешнего украинского руководства. Вместе с тем это – опасный путь, ведущий в конечном итоге к «замораживанию» конфликта на востоке Украины на многие годы», — заключил постпред.