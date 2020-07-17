Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики нет никаких проблем в отношениях с Казахстаном.

«Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические, потому что это — база. У нас нет проблем в политике, военно-политической сфере. Никаких проблем с Казахстаном. Экономика тоже без проблем, но тот товарооборот, который мы имеем – не для наших экономик, особенно для Казахстана», — сказал Лукашенко в пятницу на встрече в Минске с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Он отметил, что у стран схожие подходы по формированию и развитию Евразийского экономического союза. «Мы всегда находили понимание с первым президентом Казахстана (Нурсултаном Назарбаевым – ред.), когда создавали этот союз, поэтому по белорусскому направлению вы можете не переживать. Здесь мы будем работать только на наше единство», — сказал белорусский лидер.

Касательно белорусско-казахстанских отношений, Лукашенко заверил, что цели, которые поставили руководства двух стран, белорусская сторона будет «свято блюсти». «Мы обязательно реализуем все, что от нас будет зависеть, если только правительство Казахстана в этом направлении будет двигаться, вы от нас получите самые позитивные шаги», — подчеркнул он.

В свою очередь премьер Казахстана отметил, что две страны отличают особые отношения стратегического партнерства и близость народов, добрые личные отношения руководителей. Он отметил, что задача правительств выполнять договоренности, достигнутые на уровне президентов. «Мы будем работать в этом направлении», — заверил Мамин. Он также позитивно оценил встречу с белорусским премьером Романом Головченко, назвав ее конструктивной. Премьер уточнил, что стороны обсудили новые сферы сотрудничества, где есть нереализованный потенциал, например, в АПК.