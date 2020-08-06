Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных во время избирательной кампании в республике есть люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающих в Госдепе».

«По словам президента, в Беларуси уже задержано немало людей, которые — и это уже доказано — ставили перед собой цель дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК (частной военной компании. — Прим. ред.)», — сообщила пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко заявил, что властям «известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки».

"Неважно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к Демократической партии. <…> Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются, хайповались на территории Беларуси. Я думаю — американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного".

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

По его словам, таких людей в Белоруссии немало и все они «позеленели от денег» — «кто платит, за того и поют».

Избирательная кампания в Белоруссии

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. На высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Лукашенко. Кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями сторонников оппозиции.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана зарегистрирована кандидатом в президенты.

В российском МИД сообщали, что группа задержанных следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. Дипломаты назвали «одиозной трактовкой» позицию белорусской стороны и заявили, что она не выдерживает никакой критики.

Кроме того, в стране задержали политтехнолога Виталия Шклярова. По данным Российской ассоциации по связям с общественностью, он участвовал в кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности, с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым.

Политтехнолога арестовали на два месяца. Шкляров проходит подозреваемым по уголовному делу против Тихановского. По данным СМИ, жена Шклярова — гражданка США.