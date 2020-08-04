Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.

«Весь мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния. Интеграционные структуры переживают системный кризис, некоторые вообще развалились и существуют только на бумаге», — заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

«Мощнейшим индикатором этого процесса в Евросоюзе стал Brexit, а также обострение внутри союза противоречия между старой и новой Европой. Растет напряженность в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений», — сказал белорусский президент.