Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 200-300 протестующих после выборов 9 августа пытались захватить местный райисполком в одном из городов на юге республики, по словам белорусского лидера, они были брошены туда зарубежными организаторами несанкционированных акций протеста.

«Сегодня 200-300 человек брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком… Пришлось пограничникам вмешаться — там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти», — цитирует Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.

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Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Глава государства также отметил, что организаторы несанкционированных акций протеста, которые базируются за границей «не лезут сами на штыки», они туда «пацанов бросили».

«Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили — они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему… штурмом хотели взять органы власти», — заявил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.