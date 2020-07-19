Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства.

Такое заявление он сделал 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, отрывок выступления телеканал ОНТ показал 19 июля.

«Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается. <…> И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства».

Александр Лукашенко

По его словам, тогда было 400 агрессивных боевиков, которых силовики знали пофамильно, еще столько же человек, «которые могли там шевелиться», а остальные — зеваки, которых надо было возвращать матерям под расписки.

«Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант — свержения существующего правительства или же расшатать обстановку — остается по-прежнему актуальным. <…> Никто против нас извне нападать не будет, ситуация другая», — добавил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, двоим отказали.

Лукашенко баллотируется на шестой срок.

В ходе кампании задержали ряд оппозиционных политиков и активистов, в стране проходят несанкционированные акции протеста.

После президентских выборов 19 декабря 2010-го, которые выиграл Лукашенко, несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в центре Минска. Некоторые из собравшихся попытались силой ворваться в Дом правительства. Силовики разогнали собравшихся.

Сотни человек задержали. Несколько десятков, в том числе некоторых кандидатов, привлекли к уголовной ответственности. Последние фигуранты дела вышли на свободу после помилования в 2015 году, что в том числе поспособствовало снятию санкций Евросоюза с Белоруссии.