Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах.

"И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", — сказал он.

По его словам, в письме, полученном на следующий день после телефонного разговора с Путиным, было пять страниц. Президент России предложил «детально разобраться» в ситуации и поделиться информацией, которой располагает Москва, рассказал Лукашенко.

Он также прокомментировал сообщения о том, что это якобы была провокация «третьей страны», которая хотела столкнуть Россию и Белоруссию.

«Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту <…> Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно», — сказал Лукашенко, добавив, что Минск будет учитывать эту ситуацию «и строить наши отношения, исходя в том числе и из этих моментов».

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что Минск всегда будет готов к сотрудничеству с Москвой и после выборов отношения будут строиться нормально.

«Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, «вагнеры» и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России», — заявил Лукашенко.

Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Информации о каких-либо совершенных ими противоправных действиях у Кремля нет, добавил Песков, подчеркнув, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Седьмого августа президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию по телефону и договорились установить ее истинные причины, найти виновных и привлечь их к ответственности.