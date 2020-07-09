Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.

«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел», — заявил белорусский лидер на встрече в четверг в Минске с коллективами крупнейших СМИ, большинство из которых государственные. Его слова приводит пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что уже насчитал несколько «пандемий»: это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце 2019 — начале этого года, «пандемия» экономическая и ее последствия, инфопандемия. По его словам, все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Белоруссии – выборы президента, назначенные на 9 августа.

По данным агентства Белта, на встрече президент также высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто, и против радикальных реформ, а также против возвращения к конституции 1994 года, как это предлагают некоторые его оппоненты.

«Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год, что весьма странно, и взять ту конституцию, которая была», — сказал он, отметив, что недопустимо возвращаться в середину 1990-х и «брать ту конституцию, от которой ушли».

«Конституция — это основной свод. Это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому если мы говорим о реформах, «пераменах» (изменениях – ред.), то это надо писать, прежде всего, в конституции и развивать в законах», — подчеркнул он.

В качестве примера белорусский президент также привел предложения оппонентов о рыночных реформах, сокращении на некоторых предприятиях численности работников, которые могут стать «резервом для айтишников». «Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода, стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигателе, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу и он станет «резервом для айтишников», — заметил с иронией глава государства.