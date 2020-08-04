Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг, что договорился с Москвой о задержании в республике российских граждан.

«Против белорусов брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию <…> в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию», — заявил он во время обращения к народу и парламенту.

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся «по-человечески», поэтому они «рассказали все»: в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили «специально в Беларусь».

"Команда была "ждать", билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Потому что российская граница закрыта, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул", — добавил глава республики".

Он также сообщил, что сегодня получил информацию о «еще одном отряде», переброшенном на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в республике.

На прошлой неделе стало известно о задержании 32 россиян («боевиков ЧВК», по версии белорусской стороны) в санатории под Минском и еще одном — на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, наказание по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». Песков сообщил, что у этих людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом.

Позже Владимир Путин обсудил действия Минска с членами Совета безопасности. Участники совещания выразили надежду, что задержанных отпустят в ближайшее время. В российском МИД также заявляли, что позиция белорусских коллег вызывает недоумение.