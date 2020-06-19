Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся «открытый, добрый» телефонный разговор, в отношениях глав двух государств ничего «не искрит», хотя проблемы есть всегда.

Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в пятницу в Минске провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой упомянул телефонный разговор с Путиным, состоявшийся раньше, в этот же день. По данным агентства, Лавров начал встречу со слов: «Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича».

«Это я вам хочу передать (привет – ред.). Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника… У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — сказал Лукашенко.