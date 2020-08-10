Объединенный штаб оппозиции в Белоруссии в ходе беспорядков попросил у властей страны защиты, она была ему предоставлена, заявил в понедельник глава государства Александр Лукашенко.

«С вечера вчера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, — позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил… И нам пришлось 120 человек выделить для того, чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса», — сказал журналистам белорусский лидер. Его слова приводит в понедельник Sputnik Беларусь.

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Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Как отметил Лукашенко, «не дай Бог, отвернули бы голову одной из них или кому-то (в штабе оппозиции – ред.), мы бы отмывались годами». Он подчеркнул, что белорусские власти вынуждены были взять офис «объединенного штаба» под охрану. «Они это не ценят. Скоро оценят», — заявил президент.

Он также пообещал разобраться с каждым, кто «сегодня провоцирует и толкает пацанят на беспорядки». «Думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, и они поймут, что просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем», — добавил глава республики.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.