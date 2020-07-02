Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут «в безопасной, спокойной стране».

Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, глава государства напомнил, что скоро в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко отметил, что отдал этой стране свои лучшие годы.

«Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн», — сказал он.

По мнению Лукашенко, каждый житель Белоруссии может выйти на улицу в любое время суток, ничего не опасаясь.

«Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — заявил он.

Также президент отметил, что среди старшего и среднего поколений белорусов основная масса людей «правильно оценивают ситуацию в стране».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок.