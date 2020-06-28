Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку Минск для Москвы – единственный оставшийся союзник.

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. И я часто (президенту РФ Владимиру) Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: «А» — Евросоюза, «Б» – Украины», — заявил он во время встречи с представителями Минской области в пятницу, фрагмент мероприятия показал телеканал «Беларусь 1» в воскресенье вечером.

«Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы огромное количество перерабатываем их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего – политически», — отметил Лукашенко.

По мнению главы республики, потерять Белоруссию – «это сильнейший удар по внутренней политике России».

Рассуждая об отношениях с ЕС, Лукашенко отметил, что Белоруссии Европейский союз «напакостил много». Президент, в частности, указал, что Брюссель вводил против Минска санкции, «не хотел разговаривать», но не потому, что республика проводила «не ту политику».

«Нет. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе — война в Украине, «нормандский формат» в Минске. Это был повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения…, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», — отметил глава государства.

Лукашенко считает, что как раз в этот момент Белоруссию «наконец-то заметили американцы», выяснилось, что республика «для них тоже важна».

«И вот приезд многих американцев, а потом госсекретаря (США Майка Помпео – ред.) в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа (РФ – ред.). Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику, я исходил, прежде всего, из этого, понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны – Россия, с другой – Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга – Украина, воюющая Украина», — добавил президент.

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