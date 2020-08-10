Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующими управляли из-за границы: спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России.

«Управляли нашими, извините меня, овцами», — сказал глава государства на встрече с руководителем исполкома СНГ Сергеем Лебедевым.

Он также заверил, что майдана в стране не будет, как бы кому-то ни хотелось обратного.

Кроме того, белорусский лидер сравнил прошедшие накануне выборы с праздником и поделился, что его умиляет, когда избиратели приходят на участки целями семьями с «маленькими детишками».

В понедельник ЦИК сообщил, что Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второй результат с большим отрывом у Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.

Штаб Тихановской не признал официальные итоги и потребовал мирной передачи власти.

Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По всей стране задержали около трех тысяч человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии 1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.

1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске. 11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.