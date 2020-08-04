Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что планета скатывается к пропасти и может «взорваться» в любой момент.

«Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется», — заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

«И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми мы так гордились в период холодной войны, фактически стали анахронизмами и никем не учитываются. Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии», — отметил он.