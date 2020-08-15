Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны, МВД, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания «цепи неравнодушных» от Вильнюса до Киева.

Как сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь, на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Лукашенко заявил, что есть информации о желании государств на западе от Белоруссии «выстроить «ланцуг» от Вильнюса до Киева».

«То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек», — сказал он.

«Поручаю министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, после распада Советского Союза, «была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада».

«Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии», — приводит агентство заявление Лукашенко.

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