Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит «предать, сломать и уничтожить» республику, ее необходимо сохранить «спокойной и мирной».

Как сообщает президентская пресс-служба, в субботу Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области Белоруссии в деревне Борки.

«Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого», — заявил Лукашенко.

Говоря о ситуации в стране, он отметил, что нет какой-то катастрофы, но «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

По словам президента, сейчас главная общая задача — защитить Белоруссию. «Нет более мирных людей, чем мы — белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Эти суверенитет и независимость, в отличие от многих, прежде всего советских, народов, на нас свалились неожиданно», — заметил глава государства.

При этом он обратил внимание, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную республику.

«Я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, имя которому — Беларусь, нам снова придется — пусть мирным путем на сегодняшний день — отстаивать этот мир и покой», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии в настоящее время проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Как отмечал ранее первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич, ситуация в республике в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности. В пятницу в ходе совещания Лукашенко заявил, что активизировались определенные силы, которые начинают «раскачивая ситуацию в стране». Однако, по словам главы государства, удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации Белоруссии.