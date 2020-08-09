Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил участникам несанкционированных акций протеста об ответственности, и заявил, что не стоит его пугать международными санкциями после президентских выборов.

«В Минске шесть площадок, и только на одной-двух были мероприятия, еще четыре — в запасе. Идите и демонстрируйте. Но если вы будете демонстрировать где попало, в нарушение закона… и будете мешать другим людям, мы будем призывать вас к ответственности», — заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Он добавил, что те, кто хочет выразить свое отношение к выборам, должны действовать по закону. «Хотите после выборов выразить свое мнение — хорошо, давайте посмотрим, на каких площадках по закону, и выражайте свое мнение», — заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, не боится ли он введения санкций со стороны других государств после выборов, президент напомнил, что Белоруссия ранее уже сталкивалась с санкциями. «Пугать санкциями не надо. Мы уже знаем, что такое санкции», — сказал Лукашенко. При этом он обратил внимание на восстановление белорусской экономики после негативного влияния пандемии коронавируса.

/ Виктор Толочко

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

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Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

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При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© Mpravda.com / Виктор Толочко9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© Mpravda.com / Антон Денисов11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки — ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© Mpravda.com / Виктор Толочко