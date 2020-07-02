Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не монополизировал власть, а взвалил на свои плечи непосильную ношу, потому что белорусы сами выбрали модель государственного устройства с сильной президентской властью.

Ранее претендент в президенты Белоруссии на назначенных на 9 августа выборах, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, находящийся сейчас под стражей в СИЗО КГБ, инициировал запуск процедуры референдума, направленного на ограничение в конституции Белоруссии количества президентских сроков для одного человека. Он предложил взять за образец конституцию 1994 года, где «уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение, настоящее, наших трех ветвей власти, и самое главное, было право народа на определение своей судьбы». Лукашенко сказал, что не поддерживает идею возвращения к конституции редакции 1994 года, так как это будет движение назад. При этом он заявил, что новая редакция белорусской конституции будет подготовлена в течение двух лет, а еще до ее принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий «вниз» — местной власти.

Выступая в четверг в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны, Лукашенко напомнил, что в 1990-х белорусский народ на референдуме сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. «Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть — взвалил на свои плечи непосильную ношу», — цитирует президента Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что тогда страна представляла «кровавый обрубок большого, великого государства — Советского союза». «Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас многие постсоветские страны завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления. «Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск», — заявил Лукашенко.