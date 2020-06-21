Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит переписать историю Второй мировой войны и не допустит возрождения идей нацизма на белорусской земле.

«Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям», — заявил белорусский лидер во время участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен в Гомельской области на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны. Его слова приводит агентство Белта.

«И если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь сохранит подлинную историю в камне», — заявил президент.

В этой связи глава белорусского государства выразил признательность всем, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса «Ола», в том числе молодежи, благодаря которой эта инициатива приобрела государственный масштаб, всем, кто присоединился к проекту, выйдя этой весной на традиционный субботник. «Нам с вами еще многое предстоит сделать. В Беларуси достаточно мест с трагической судьбой, не увековеченных в мемориале. У нас немало героических историй, достойных оформления в памятнике», — сказал Лукашенко.

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1 тысяч солдат, окружил деревню. Были расстреляны и сожжены 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня Ола не возродилась. В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины (всего 2253 человека), был установлен памятник — скульптура коленопреклоненного солдата с венком.