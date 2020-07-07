Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отступит от принципа борьбы с коррупцией и не допустит погружения страны в эту «пучину», добавив, что те, кто «хочет иначе», могут за него не голосовать на выборах главы государства 9 августа.

"Коррупция — это ржавчина, которая разъедает не только экономику, но и общество, весь уклад, в котором мы живем и который создали. Это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину", — заявил Лукашенко во вторник на встрече с активом Минска. Его слова приводит агентство Белта.

Президент обратил внимание, что за рубежом оценили усилия Белоруссии в борьбе с коррупцией и ее низкий уровень в сравнении с другими странами. «У нас не надо платить мзду для того, чтобы к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе — я не ваш президент, и вы не голосуйте за меня», — подчеркнул Лукашенко.

Он заметил, что не витает в облаках, понимает, что происходит в стране. «И понимаю, что у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние три-пять лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде. Слушайте, как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей, когда занимаются поборами, собирают какие-то деньги для себя?» — сказал глава государства.

Лукашенко также предостерег тех, кто, возможно, рассчитывает в ходе каких-то реформ прибрать к рукам часть государственной собственности. Президент отметил, что надеяться на это не надо. Он заявил, что в стране не допустили бездумной приватизации производственных гигантов и государственный контроль над этими предприятиями сохранится и впредь.

Президент также отметил важность слышать и иметь связь с обычными людьми. «Мы должны видеть людей. У нас немало проблем. Первая и самая главная — Минский горисполком, администрации районов стали отрываться от реальных потребностей людей. Работа часто ориентирована на процесс, а не на результат. Бюрократизма, волокиты в решении насущных вопросов жизни людей предостаточно», — добавил он.