Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костер в центре Минска» 9-10 августа после президентских выборов.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование.

«Некоторые продолжают людей звать на майдан 9-10 (августа – ред.). Не дай Бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — сказал Лукашенко в четверг на совещании по обеспечению безопасности выборов. Его слова приводит на своем сайте госиздание «СБ.Беларусь сегодня».