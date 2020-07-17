Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет своего российского коллегу Владимира Путина, которого он назвал добрым другом, в Минске на встрече в рамках ЕАЭС.

«Прошу Вас, моему доброму другу (президенту России – ред.) передайте самые добрые пожелания, привет от белорусского народа. Его здесь любят, уважают, он это прекрасно знает. Мы его ждем после встречи глав правительств (в Минске в пятницу прошло заседание межправсовета ЕАЭС – ред.) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС», — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным.

Ранее в пятницу премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что на заседании межправсовета ЕАЭС одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подписание этого документа главами государств ожидается в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета осенью в Минске.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.