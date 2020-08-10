Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — приводит слова президента Sputnik Беларусь.

По словам Лукашенко, на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям». «Но мы выстоим», — сказал он.

Интернет в столице Белоруссии Минске начал пропадать с утра в день президентских выборов, а к вечеру полностью исчез. Утром понедельника сайты госорганов и государственных СМИ работали уже устойчиво, однако сохранялись проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам. По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, «трудно не связать отключение интернета с происходящими событиями» в Белоруссии, в частности, разгоном митинга оппозиции вечером 9 августа.