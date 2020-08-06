Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность «уже сейчас» способствовать миру в Донбассе.

«Если вы хотите мира с россиянами, мы даже сейчас этот вопрос можем решить. Но чем дальше, тем сложнее его будет решать», — заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале «В гостях у Гордона».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.